Вест Хем розібрався з Кардіффом, Брайтон впевнено переміг Крістал Пелас

В рамках 15 туру АПЛ Борнмут мінімально здолав Хаддерсфілд, Брайтон навіть в меншості не зазнав проблем в грі з Крістал Пелас. Рахунок та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 15 тур

Борнмут – Хаддерсфілд – 2:1

Голи: Вілсон, 5, Фрейзер, 22 – Конголо, 38

Брайтон – Крістал Пелас – 3:0

Голи: Мюррей, 24, (пен), Балогун, 31, Андоне, 45+4 – Мілівоєвіч, 80, (пен)

Вилучення: Даффі, 28

Вест Хем – Кардіфф – 3:1

Голи: Перес, 49, 54, Антоніо, 61 – Дж. Мерфі, 90+5

Нереалізований пенальті: Реллз, 35

Борнмут мінімально обіграв Хаддерсфілд. Вже на 5 хвилині Вілсон відкрив рахунок в матчі з передачі Фрейзера. А в середині тайму Вілсон асистував Фрейзеру. Хаддерсфілд один гол відіграв завдяки зусиллям Конголо, проте в другому таймі Борнмут втримав свою перемогу.

Брайтон в меншості впевнено здолав Крістал Пелас. На 24 хвилині Мюррей відкрив рахунок, а вже через 4 хвилиин Даффі отримав пряму червону. Однак Балогун та Андоне ще до перерви зробив рахунок розгромним. Наприкінці матчу Мілівоєвіч ударом з пенальті забив гол престижу, проте на більше Крістал Пелас не вистачило.

Вест Хем розібрався з Кардіффом. Головним героєм "молотобійців" став екс-динамівець Перес, який змінив Арнаутовіча наприкінці першого тайму. Одразу по перерві іспанець розстріляв голкіпера з передачі Снодграса, а трохи згодом переграв Етеріджа з пасу Масуаку. Антоніо після подачі з кутового зробив рахунок розгромним. Вест Хем продовжував домінувати, однак не зміг зіграти в суху, Мерфі в компенсований час відзначився голом.

Завдяки своїй перемозі Борнмут набрав 23 очки і обігнав Манчестер Юнайтед та Евертон, Хаддерсфілд з 10 пунктами лишився поруч з зоною вильоту. Там же розташувався і Кардіфф з 11 очками, а от Вест Хем з 18 пунктами піднявся на 12 позицію. Брайтон з 21 очком піднявся на 10 сходинку, а Крістал Пелас з 12 пунктами залишається на 15 місці.