Лондонський клуб працює над тим, аби у Девіда Мойєса була належна глибина складу.

Вест Хем попрощався з Андрієм Ярмоленком і тепер шукає ще одного футболіста на позицію вінгера. Цю проблему в Лондоні може вирішити нідерландець Джастін Клюйверт, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, головною ціллю Вест Хема був Арно Данджума із Вільяреала, але сам футболіст не зацікавлений у такому переході. Саме тому "молоти" звернули увагу на Клюйверта. Також на Джастіна претендують кілька французьких клубів.

До слова, права на сина Патріка Клюйверта належать Ромі, але вона вже два роки поспіль віддавала 23-річного нідерландця в оренди (в РБ Лейпциг та Ніццу). Жозе Моурінью нібито налаштований таки дати шанс Клюйверту-молодшому, але з усіх сил перешкоджати трансферу ніхто не буде.

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