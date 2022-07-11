Лондонский клуб работает над тем, чтобы у Дэвида Мойеса была надлежащая глубина состава.

Вест Хэм попрощался с Андреем Ярмоленко и теперь ищет еще одного футболиста на позицию вингера. Эту проблему в Лондоне может решить нидерландец Джастин Клюйверт, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Главной целью Вест Хэма был Арно Данджума из Вильяреала, но сам футболист не заинтересован в таком переходе. Именно поэтому "молоты" обратили внимание на Клюйверта. Также на Джастина претендуют несколько французских клубов.

К слову, права на сына Патрика Клюйверта принадлежат Роме, но она уже два года подряд отдавала 23-летнего нидерландца в аренду (в РБ Лейпциг и Ниццу). Жозе Моуринью якобы настроен дать шанс Клюйверту-младшему, но изо всех сил препятствовать трансферу никто не будет.

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