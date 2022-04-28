Андрій Ярмоленко, який відзначався вирішальним голом в 1/8 фіналу проти Севільї, традиційно почав у запасі, але так і не дочекався жодного шансу вийти на поле (Мойєс використав лишень одну-єдину заміну). Не минуло й 60 секунд, як гості відкрили рахунок. Спокійно розкатали на лівому фланзі. А потім прогавили ривок Кнауффа на дальню стійку після подачі Борре. Найгірший з можливих сценарій на старті зустрічі для лондонців. Вони змушені контролювати м'яч понад 60% часу, віддаючи супернику простір для гострих контрнаступів. Шалений провал у центрі захисту Айнтрахта. Розрізний пас Соучека на Бовена, воротар переводить у стійку. Далі навіс з правого флангу, і вже Форналс не влучає з меж воротарського.

Вест Хем – Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу 1/2 Ліги Європи

Класно розіграний стандарт. Лансіні накинув на Зума, захисник скинув у вбивчу зону, де Антоніо виграв дальню стійку в свого ж Райса, розстрілявши воротаря з метра. Перший гол форварда "молотів" на домашній арені з періоду Різдва! Айнтрахт не було видно після 1 хвилини, коли вдалося відзначитися швидким взяттям воріт. Ось вам друга спроба на 35-й. Костіч приклався здалеку, не дуже прицільно. Німці так легко віддали Антоніо пас у своєму штрафному, що Майкл аж розгубився. Замість удару вийшов пас у стилі фейр-плей – нам чужого не треба, самі заб'ємо.

А ось це пропустили момент. Завдяки виграному підбиранню після кутового Вест Хема (дав себе пройти Лансіні, якому не вистачило зросту) німці вибігли у контру. Тут ледь не спрацювала вдруге гольова зв'язка франкфуртців. Борре віддав у розріз, Кнауфф з другої спроби пробив поруч з хрестовиною. Вест Хем награв майже на 2 очікувані голи, втративши 2 супермоменти і всі 7 ударів завдавши з меж штрафного. Айнтрахт реалізував свої 0,6 xG максимально ефективно на фоні суперника.

Ефектний початок від господарів після перерви. Антоніо подає з лівого флангу, Соучек стріляє з льоту повз ворота. Айнтрахт вдруге вийшов уперед на 54 хвилині. Ареола врятував після виходу Сова віч-на-віч. Камада добив у порожні ворота. VAR не знайшов офсайду. ВХЮ прокинувся після 65 хвилини. Форналс не влучив з кута штрафного, Бенрама пройшов двох суперників і здалеку викручував з мінімальним промахом. Хрестовина за гостей.

Камада ще й у стійку поцілив. Обрізка "молотів" на чужій половині через кілька пасів завершилася вбивчим моментом на свої ворота. Борре мав усі шанси оформити асистентський дубль. Райс розрізав лінії з глибини, Бенрама подав, Бовен у межах воротарського з рикошетом від захисника заробив лише кутовий. Райс з лівого флангу м'яко накинув, Джаарод тепер уже суперударом ножицями струсонув поперечину. Снаряд ще й від спини воротаря ледь не залетів. Соучек з двох метрів дивом не влучив після подачі з кута поля.

West Ham 1-2 Eintracht Frankfurt

xG: 2.95-1.46



David Moyes' side with the superior xG at the London Stadium.



Just one goal in it for the return leg. pic.twitter.com/xcvRBDg44B — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) April 28, 2022

Фантастичний нефарт Вест Хема: програти з xG 2,95:1,46, після перемоги за стовідсотковими моментами (4:3) та ударами з меж штрафного (13:6). Один Бовен двічі влучив у каркас воріт. Повне домінування партнерів Ярмоленка на стандартах та в боротьбі мало завершуватися щонайменше мінімальною звитягою. А ось з прицілом щось терміно треба вирішувати. Тут уже Айнтрахт переграв лондонців (4:2). Це так прилетіло у відповідь успіхи ВХЮ у протистоянні з Ліоном, коли команда Мойєса поступалася суперникам за статистикою та якістю моментів?