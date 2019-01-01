Вест Бромвіч орендував захисника Евертона Холгейта

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Екс-гравці Динамо і Металіста увійшли у символічну збірну Південної Америки 2018 року
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Олімпіакос в четвер завершить перехід форварда Сольдано – він зможе зіграти проти Динамо в Лізі ЄвропиСвіт — 18:31 923
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Віда може приєднатися до Ярмоленка у Вест Хемі вже у січніАнглія — 18:20 1194
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