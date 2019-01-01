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Вест Бромвіч орендував захисника Евертона Холгейта

21:43 0 Читать на русском
Вест Бромвіч орендував захисника Евертона Холгейта
Мейсон Холгейт / ФК Вест Бромвіч

Захисник Евртона Мейсон Холгейт продовжить кар'єру в складі Вест Бромвіча.

Вест Бромвіч на офіційному сайті оголосив про перехід оборонця "ірисок" Мейсона Холгейта.

Лунін влітку міг опинитись в Евертоні, – спортивний директор "ірисок"

22-річний гравець перейшов у склад "дроздів" на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону.

До слова, після 25 турів Вест Бромвіч посідає третю сходинку в Чемпіоншипі. У активі команди 46 очок.

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Трансфери Евертон Евертон Вест Бромвіч Вест Бромвіч Англія Мейсон Холгейт Мейсон Холгейт Трансфери Чемпіонату Англії
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