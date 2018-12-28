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Лунін влітку міг опинитись в Евертоні, – спортивний директор "ірисок"

21:28 199 Читать на русском
Лунін влітку міг опинитись в Евертоні, – спортивний директор "ірисок"
Андрій Лунін / ФК Леганес

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін мав можливість минулого літа перейти в Евертон.

"Приблизно рік тому я став збирати інформацію і відслідковувати воротарів для команди, щоб підвищити конкуренцію на останній лінії.

Лунін може дебютувати за Реал на початку січня, – Diario Madridista

Ми знайшли молодого і талановитого хлопця, але в підсумку перехід зірвався через проблеми з дозволом для нього на роботу у Великобританії. Угода не відбулася, а хлопця підписав Реал", – сказав спортивний директор Евертона Марсель Брандс Liverpool Echo.

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