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Вернидуба "пограбував" московський клуб – Локомотив підписав головну зірку Шахтаря С

15:27 - Читать на русском
Вернидуба "пограбував" московський клуб – Локомотив підписав головну зірку Шахтаря С
Віталій Лісакович / фото: Локомотив

Нападник солігорського Шахтаря Віталій Лісакович продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Росії.

Московський Локомотив оголосив про трансфер білоруського нападника на своєму офіційному сайті. Лісакович поставив підпис під контрактом на чотири роки.

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Додамо, що 22-річний білорус є вихованцем солігорського Шахтаря, який тренує Юрій Вернидуб. За основну команду білоруського клубу форвард дебютував у 2014 році. Також він виступав за хорватські Рудеш та дубль Динамо Загреб.

У нинішньому сезоні Лісакович був головною зіркою солігорського клубу, який покинув на вершині турнірної таблиці чемпіонату Білорусі. Віталій у 18 матчах забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі.

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Локомотив Москва Локомотив Москва Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Росія Віталій Віталій Лісакович
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