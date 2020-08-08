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Вернидуба "ограбил" московский клуб – Локомотив подписал главную звезду Шахтера С

15:32 - Читати українською
Вернидуба "ограбил" московский клуб – Локомотив подписал главную звезду Шахтера С
Виталий Лисакович / фото: Локомотив

Нападающий солигорского Шахтера Виталий Лисакович продолжит свою карьеру в чемпионате России.

Московский Локомотив объявил о трансфере белорусского нападающего на своем официальном сайте. Лисакович поставил подпись под контрактом на четыре года.

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Добавим, что 22-летний белорус является воспитанником солигорского Шахтера, который тренирует Юрий Вернидуб. За основную команду белорусского клуба форвард дебютировал в 2014 году. Также он выступал за хорватские Рудеш и дубль Динамо Загреб.

В нынешнем сезоне Лисакович был главной звездой солигорского клуба, который покинул на вершине турнирной таблицы чемпионата Беларуси. Виталий в 18 матчах забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Локомотив Москва Локомотив Москва Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Россия Виталий Виталий Лисакович
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