toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Вернидуб: Через слова "Слава Україні!" дуже сильно підгоріло у наших недавніх "братів-росіян"

13:03 826 Читать на русском
Вернидуб: Через слова "Слава Україні!" дуже сильно підгоріло у наших недавніх "братів-росіян"
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів про свої враження від ЧС-2018.

"Дивився практично всі матчі чемпіонату світу-2018. Моя думка, що французи заслужено стали чемпіонами світу. Так, багато м'ячів вони забили зі стандартних положень, але, мабуть, вони дуже багато над цим працювали. У мене язик не повертається сказати, що Франція незаслужено виграла ЧС-2018.

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму

Неймар? Взагалі не розумію такої поведінки. Намагаюся завжди говорити своїм хлопцям, що потрібно завжди залишатися тим, ким ти є на футбольному полі. Навіть якщо тобі боляче, то не потрібно робити з цього трагедію. Якщо можливо, то десь перетерпіти, дограти епізод до кінця, а потім вже дивитися, що там сталося. Що стосується Неймара, то все бачили комічні відео і пародії на нього. Що тут говорити? Це негарно.

Варто відзначити вчинок Віди та Вукоєвіча. Хочу сказати, що ці хлопці просто супер і великі молодці за те, що підтримали нашу країну. Через слова "Слава Україні!" дуже сильно підгоріло у наших недавніх "братів-росіян". Це катастрофа!

ЧС-2018: ФСБ Росії погрозами змусила Хорватію вибачитись за слова "Слава Україні", – ЗМІ

Чому "Viva la France!" або "Вперед, Росія" – це нормально, а "Слава Україні" – це націоналістичне гасло? Якими дебілами потрібно бути, щоб говорити подібні речі. Чому тут дивуватися? Пропаганда і політика – це те, чим займаються наші "брати". Нехай дадуть нашій країні спокійно жити, розвиватися і бути самостійною", – цитує Вернидуба Footboom.

Теги
Росія Росія Франція Франція Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб ЧС 2018 Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Домагой Віда Домагой Віда Неймар Неймар Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
17
хв
Баварія
17:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук