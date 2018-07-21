Вернидуб: Через слова "Слава Україні!" дуже сильно підгоріло у наших недавніх "братів-росіян"

Наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів про свої враження від ЧС-2018.

"Дивився практично всі матчі чемпіонату світу-2018. Моя думка, що французи заслужено стали чемпіонами світу. Так, багато м'ячів вони забили зі стандартних положень, але, мабуть, вони дуже багато над цим працювали. У мене язик не повертається сказати, що Франція незаслужено виграла ЧС-2018.

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Неймар? Взагалі не розумію такої поведінки. Намагаюся завжди говорити своїм хлопцям, що потрібно завжди залишатися тим, ким ти є на футбольному полі. Навіть якщо тобі боляче, то не потрібно робити з цього трагедію. Якщо можливо, то десь перетерпіти, дограти епізод до кінця, а потім вже дивитися, що там сталося. Що стосується Неймара, то все бачили комічні відео і пародії на нього. Що тут говорити? Це негарно.

Варто відзначити вчинок Віди та Вукоєвіча. Хочу сказати, що ці хлопці просто супер і великі молодці за те, що підтримали нашу країну. Через слова "Слава Україні!" дуже сильно підгоріло у наших недавніх "братів-росіян". Це катастрофа!

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Чому "Viva la France!" або "Вперед, Росія" – це нормально, а "Слава Україні" – це націоналістичне гасло? Якими дебілами потрібно бути, щоб говорити подібні речі. Чому тут дивуватися? Пропаганда і політика – це те, чим займаються наші "брати". Нехай дадуть нашій країні спокійно жити, розвиватися і бути самостійною", – цитує Вернидуба Footboom.