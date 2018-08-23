Вернидуб: Мені доводиться купувати квитки для друзів на матчі Зорі

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб зізнався, що розраховує на підтримку вболівальників у матчі кваліфікації Ліги Європи проти РБ Лейпцига.

"Особисто мені багато телефонують з питанням про квитки на матч проти РБ Лейпцига. Хотілося б, щоб уболівальників на трибунах Славутич-Арени зібралося якомога більше, адже в Запоріжжі нечасто такі команди приїжджають. У цьому році була вже Брага, тепер на черзі Лейпциг. Розраховуємо на підтримку глядачів.

Зоря – РБ Лейпциг: матч відвідає 5 тисяч уболівальників

Перед Брагою я купував для знайомих сімнадцять квитків. Це крім тренерської квоти. Я ж не можу прийти в клуб і вимагати стільки квитків, скільки захочу. Беру за квотою тільки для найближчих людей, друзям же доводиться їх купувати. А що робити?" – цитує Вернидуба Спорт-Експрес в Україні.

Нагадаємо, що поєдинок Зоря – РБ Лейпциг відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 21:30. Текстова онлайн-трансляція матчу на сайті "Футбол 24".