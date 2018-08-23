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Зоря – РБ Лейпциг: матч відвідає 5 тисяч уболівальників

20:00 578 Читать на русском
Зоря – РБ Лейпциг: матч відвідає 5 тисяч уболівальників
ФК Зоря

Луганську Зорю у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига підтримають близько 5 тисяч прихильників.

На матч Зорі проти РБ Лейпцига вже продано близько 5 тисяч квитків. Гра відбудеться на Славутич-Арені в Запоріжжі, який вміщує трохи менше 12 тисяч глядачів. Також поєдинок відвідають 50 уболівальників німецького клубу.

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Раніше повідомлялося, що квитки на матч Зорі і РБ Лейпцига коштуватимуть від 190 до 560 гривень.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 21:30. Текстова онлайн-трансляція матчу на сайті "Футбол 24".

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
до матчу
31
хв
РБ Лейпциг
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Теги
Ліга Європи Зоря - РБ Лейпциг Зоря Зоря Славутич-Арена
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