Зоря – РБ Лейпциг: матч відвідає 5 тисяч уболівальників

Луганську Зорю у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига підтримають близько 5 тисяч прихильників.

На матч Зорі проти РБ Лейпцига вже продано близько 5 тисяч квитків. Гра відбудеться на Славутич-Арені в Запоріжжі, який вміщує трохи менше 12 тисяч глядачів. Також поєдинок відвідають 50 уболівальників німецького клубу.

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Раніше повідомлялося, що квитки на матч Зорі і РБ Лейпцига коштуватимуть від 190 до 560 гривень.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 21:30. Текстова онлайн-трансляція матчу на сайті "Футбол 24".