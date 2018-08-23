Вернидуб: Мне приходится покупать билеты для друзей на матчи Зари

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб признался, что рассчитывает на поддержку болельщиков в матче квалификации Лиги Европы против РБ Лейпцига.

"Лично мне много звонят с вопросом о билетах на матч против РБ Лейпцига. Хотелось бы, чтобы болельщиков на трибунах Славутич-Арены собралось как можно больше, ведь в Запорожье нечасто такие команды приезжают. В этом году была уже Брага, теперь на очереди Лейпциг. Рассчитываем на поддержку зрителей.

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Перед Брагой я покупал для знакомых семнадцать билетов. Это помимо тренерской квоты. Я не могу прийти в клуб и требовать столько билетов, сколько захочу. Беру по квоте только для близких людей, для друзей же приходится их покупать. А что делать?" – цитирует Вернидуба Спорт-Экспресс в Украине.

Напомним, что поединок Заря – РБ Лейпциг состоится сегодня, 23 августа, в 21:30. Текстовая онлайн-трансляция матча на сайте "Футбол 24".