Вернидуб: Мав хорошу пропозицію з Росії, але не збираюсь там працювати

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував продовження контракту з луганцями, а також перехід голкіпера Андрія Луніна в Реал.

"Рішення про те, що я залишуся в Зорі, було прийнято давно, і всі умови угоди були узгоджені заздалегідь, залишалося лише поставити підписи на контракті.

Я пишаюся, що ось уже дев'ятий рік працюю в Зорі, і за цей час команда рухається вперед, стає конкурентоспроможною. Ми добре працюємо на трансферному ринку, з'являються нові футболісти, які розкриваються в Зорі. Хтось залишається в команді, комусь ми даємо путівку в життя, при цьому клуб заробляє на їх трансферах. Думаю, ми на правильному шляху.

Вернидуб продовжив контракт із Зорею

У мене договір з президентом, що якщо я отримую пропозицію від іншого клубу – то відразу повідомляю керівництву. Не буду говорити, що у мене їх не було. Була пропозиція від дуже хорошого клубу і вигідна в усіх аспектах. Але я все-таки залишився в Зорі.

Скажу лише, що вона була з Росії, але там я працювати не буду в будь-якому випадку, незважаючи на те, що клуб з дуже хорошим ім'ям.

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Андрію було дуже важко протягом сезону. Постійні чутки про його можливий перехід, різні країни, різні команди... А хлопцю всього 19 років. Згадайте, скільки було розмов про можливий трансфер Андрія Ярмоленка? Два або три роки ходили постійні чутки. Але Ярмоленко був уже сформованим футболістом, і йому, напевно, було простіше впоратися з тиском. Інша річ – Лунін. Я просто знімаю перед ним капелюха в зв'язку з тим, як він впорався з цим психологічним тиском. Він просто робив свою роботу, і у нього це непогано виходило.

Ми передбачали перехід Луніна, тому підписали Заура Махарадзе з Олімпіка. До того ж у нас є Олег Чуваєв і Луїс Феліпе. Тож для команди це не буде катастрофою. При цьому для клубу і самого футболіста це дуже вдалий трансфер", – розповів Вернидуб в інтерв'ю football.ua.