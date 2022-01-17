"Ми обговорили, що збільшуємо бюджет на 5 млн гривень ще цього року, щоб запросити двох високоякісних гравців. Також плануємо підписання ще трьох молодих гравців на перспективу, які допоможуть нам за рік чи два.

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Не знаю, який бюджет у інших клубів, але всі точно можуть побачити, який бюджет Верес. У нас відкрита публічна інформація, і всі звіти також публічні. Сьогодні наш бюджет – 70 млн гривень. Ми починали з 65 млн, а на останній наглядовій раді збільшили його ще на 5 млн для додаткових трансферів. Ми розуміємо, що нам потрібно підсилити склад", – сказав Надєїн у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 очки.

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