"Мы обсудили, что увеличиваем бюджет на 5 млн гривен еще в этом году, чтобы пригласить двух высококачественных игроков. Также планируем подписание еще трех молодых игроков на перспективу, которые помогут нам через год или два.

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Не знаю, какой бюджет у других клубов, но все точно могут посмотреть, какой бюджет у Вереса. У нас открыта публичная информация, и все отчеты тоже публичны. Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен. Мы начинали с 65 млн, а на последнем наблюдательном совете увеличили его еще на 5 млн для дополнительных трансферов. Мы понимаем, что нам нужно усилить состав", – сказал Надеин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, на зимнюю паузу Верес ушел на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 очка.

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