Верес розірвав контракт з Чеботарьовим через виступи в чемпіонаті анексованого Криму

Сергій Чеботарьов більше не гравець рівненського Вереса, контракт з футболістом було розірвано через три дні після підписання.

НК Верес опублікував офіційну заяву, у якій повідомляє, що клуб розірвав контракт з Сергієм Чеботарьовим, який виступав у чемпіонаті анексованого Криму.

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У зверненні зазначається, що на момент підписання контракту з футболістом ця інформація не була відома. Крім того, Верес закликав УПЛ та ПФЛ прийняти офіційне рішення щодо футболістів, які брали участь у футбольних змаганях на тимчасово окупованих територіях України.

До слова, Сергій Чеботарьов виступав за Кафу у чемпіонаті анексованого Криму у 2015-у та 2016-у роках. Також Чеботарьов грав за Буковину, Славутич та інші українські клуби.

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