Шевчук: Після інтерв'ю Гая жорстко поговорив і з ним, і з прес-аташе Олімпіка

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів про рішення запросити в команду Олексія Гая.

"Гай уже хотів завершувати кар'єру, моя пропозиція застала його зненацька. Він подумав буквально кілька годин, порадився з сім'єю – і вирішив грати у нас. Думаю, ще років зо два він цілком може виступати на хорошому рівні.

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Так, він не дуже швидкий, але компенсує дефіцит "фізики" швидкістю думки. Я завжди кажу своїм гравцям: потрібно вміти приймати рішення до того, як ви отримаєте м'яч. Запорука успіху - правильні рішення, а не біганина.

Скандальне інтерв'ю Гая? У мене була жорстка розмова щодо цього з прес-аташе клубу і самим Олексієм. Я сказав: "Хлопці, ми спортсмени, а не політики, і не повинні обговорювати подібні теми, тому що в таких розмовах без провокацій не обійтися".

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Мене теж щось таке запитують, але я ніколи не відповідаю. Про те, чим відрізняється схема 4-3-3 від 4-1-4-1 – будь ласка. Про політику – не потрібно", – цитує Шевчука Спорт-Експрес.