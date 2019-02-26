toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Верес разорвал контракт с Чеботаревым из-за выступлений в чемпионате аннексированного Крыма

14:22 85 Читати українською
Верес разорвал контракт с Чеботаревым из-за выступлений в чемпионате аннексированного Крыма
Сергей Чеботарев / Соцсети

Сергей Чеботарев больше не игрок ровенского Вереса, контракт с футболистом был расторгнут через три дня после подписания.

НК Верес опубликовал официальное заявление, в котором сообщает, что клуб расторг контракт с Сергеем Чеботаревым, который выступал в чемпионате аннексированного Крыма.

Шевчук: После интервью Гая жестко поговорил и с ним, и с пресс-атташе Олимпика

В обращении отмечается, что на момент подписания контракта с футболистом эта информация не была известна. Кроме того, Верес призвал УПЛ и ПФЛ принять официальное решение о футболистах, принимавших участие в футбольных соревнований на временно оккупированных территориях Украины.

К слову, Сергей Чеботарев выступал за Кафу в чемпионате аннексированного Крыма в 2015-м 2016-м годах. Также Чеботарев играл за Буковину, Славутич и другие украинские клубы.

"Не можу сказати, що Росія – агресор". Олексій Гай – про війну на Донбасі та звинувачення в сепаратизмі

Теги
Вторая лига Крым Верес Верес Крымский футбольный союз
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
8
мин
Лацио
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук