Верес разорвал контракт с Чеботаревым из-за выступлений в чемпионате аннексированного Крыма

Сергей Чеботарев больше не игрок ровенского Вереса, контракт с футболистом был расторгнут через три дня после подписания.

НК Верес опубликовал официальное заявление, в котором сообщает, что клуб расторг контракт с Сергеем Чеботаревым, который выступал в чемпионате аннексированного Крыма.

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В обращении отмечается, что на момент подписания контракта с футболистом эта информация не была известна. Кроме того, Верес призвал УПЛ и ПФЛ принять официальное решение о футболистах, принимавших участие в футбольных соревнований на временно оккупированных территориях Украины.

К слову, Сергей Чеботарев выступал за Кафу в чемпионате аннексированного Крыма в 2015-м 2016-м годах. Также Чеботарев играл за Буковину, Славутич и другие украинские клубы.

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