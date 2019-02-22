Вердер розписав результативну нічию проти Штутгарта

Перший матч 23-го туру німецької Бундесліги між Вердером та Штутгартом переможця не виявив.

Чемпіонат Німеччини, 23-й тур

Вердер – Штутгарт – 1:1

Голи: Цубер, 2 – Классен, 45

Штутгарт розпочав з місця в кар'єр, забивши рівно через 60 секунд після стартового свистка: Стівен Цубер отримав передачу від Маріо Гомеса, вийшов віч-на-віч з Павлєнкою та пробив повз нього у правий нижній кут – 0:1.

Після непереконливого початку Вердер перехопив ініціативу та провів кілька небезпечних вривань у штрафний, але забити вдалося з-за його меж аж наприкінці першого тайму: Деві Классен прийняв пас від Крузе, розвернувся та пробив метрів з 20-ти в лівий кут – 1:1.

У другому таймі бременці відверто домінували. Рон-Роберт Цілєр зробив кілька дуже красивих сейвів після пострілів Шахіна, Пісарро та Гебре Селассіе, а кінцівка зустрічі у господарів взагалі розладилась. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию, якою, з огляду на хід поєдинку, гості можуть бути задоволені.

Таким чином, Вердер набрав 32 очка та піднявся на дев'яте місце в турнірній таблиці. Штутгарт з 16 заліковими балами знаходиться на шістнадцятій позиції. До того, щоб покинути зону вильоту, підопічним Маркуса Вайнцирля залишається вього два пункти.