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Вердер расписал результативную ничью против Штутгарта

22 февраля 23:30 4 Читати українською
Вердер расписал результативную ничью против Штутгарта
Вердер – Штутгарт – 1:1

Первый матч 23-го тура немецкой Бундеслиги между Вердером и Штутгартом победителя не выявил.

Чемпионат Германии, 23-й тур

Вердер – Штутгарт – 1:1

Голы: Цубер, 2 – Классен, 45

Штутгарт начал с места в карьер, забив ровно через 60 секунд после стартового свистка Стивен Цубер получил передачу от Марио Гомеса, вышел один на один с Павленкой и пробил мимо него в правый нижний угол – 0:1.

После неубедительного начала Вердер перехватил инициативу и провёл несколько опасных врывов в штрафной, но забить удалось из-за его пределов только в конце первого тайма: Дэви Классен принял пас от Крузе, развернулся и пробил метров с 20-ти в левый угол – 1:1.

Во втором тайме бременцы откровенно доминировали. Рон-Роберт Цилер сделал несколько очень красивых сейвов после выстрелов Шахина, Писарро и Гебре Селассие, а концовка встречи у хозяев вообще разладилась. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью, которой, учитывая ход поединка, гости могут быть довольны.

Таким образом, Вердер набрал 32 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. Штутгарт с 16 зачётными баллами находится на шестнадцатой позиции. До того, чтобы покинуть зону вылета, подопечным Маркуса Вайнцирля остается вего два пункта.

Германия23 турВезер-Штадион (Бремен)

Вердер - Штутгарт: Пятница 22 февраля 2019

Вердер
Матч окончен
1 : 1
Штутгарт
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