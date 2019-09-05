toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Україна втратила Шведа перед матчем з Литвою

14:16 4208 Читать на русском
Україна втратила Шведа перед матчем з Литвою
Тренування збірної України / УАФ

Збірна України продовжує підготовку до матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви.

 

Збірна України провела тренування у рамках підготовки до матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви, інформує офіційний сайт УАФ.

"Коноплянка виконав поставлене завдання на матч", – Каштру

Зазначається, що участь у занятті взяли 23 гравці, окрім Євгена Коноплянки, який зіграв у товариському матчі Шахтаря проти Колоса.

Додамо, що на тренуванні травмувався Мар'ян Швед, який пошкодив привідний м'яз та вже покинув розташування збірної.

Таким чином, до Литви "жовто-сині" вирушать з 24 гравцями. Нагадаємо, матч кваліфікації до Євро-2020 проти Литви відбудеться 7-го вересня, початок о 19:00.

Коноплянка дебютував за Шахтар з нічиєї проти Колоса: невиразна гра та "негостинний жест" з боку бразильця

blog_ava
Зозуля на тренуванні потрапив під "роздачу" гравців Альбасете – відео дня
14:04
3079
Теги
Литва - Україна Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Євген Коноплянка Євген Коноплянка Головне Мар'ян Швед Мар'ян Швед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
43
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук