Україна втратила Шведа перед матчем з Литвою

Збірна України продовжує підготовку до матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви.

Збірна України провела тренування у рамках підготовки до матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви, інформує офіційний сайт УАФ.

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Зазначається, що участь у занятті взяли 23 гравці, окрім Євгена Коноплянки, який зіграв у товариському матчі Шахтаря проти Колоса.

Додамо, що на тренуванні травмувався Мар'ян Швед, який пошкодив привідний м'яз та вже покинув розташування збірної.

Таким чином, до Литви "жовто-сині" вирушать з 24 гравцями. Нагадаємо, матч кваліфікації до Євро-2020 проти Литви відбудеться 7-го вересня, початок о 19:00.

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