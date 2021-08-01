"Вболівав за Україну. Гарно відіграла команда. Думаю, що Бущан добре себе проявив – кожен матч "на рівні" зіграв. Забарний теж. Шкода, що Циганков більше не грав.

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Шапаренко теж непогано відіграв. Це ж Євро, хороший результат для України. Шкода, що так з Англією вийшло некрасиво", – сказав Вербіч у коментарі YouTube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, перший офіційний матч нового сезону Динамо проведе вже сьогодні, 1 серпня. Кияни гратимуть з Вересом в УПЛ.

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