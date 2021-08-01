"Болел за Украину. Хорошо сыграла команда. Думаю, что Бущан хорошо себя проявил – каждый матч "на уровне" сыграл. Забарный тоже. Жаль, что Цыганков больше не играл.

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Шапаренко тоже неплохо сыграл. Это же Евро, хороший результат для Украины. Жаль, что так с Англией получилось некрасиво", – сказал Вербич в комментарии YouTube-канала Бомбардир.

Заметим, первый официальный матч нового сезона Динамо проведет уже сегодня, 1 августа. Киевляне будут играть с Вересом в УПЛ.

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