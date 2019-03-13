Соль успішно прооперований та розпочав реабілітацію після травми

Нападник Динамо Фран Соль переніс хірургічне втручання у зв'язку з травмою плеча. За попередніми прогнозами, іспанець пропустить не менше двох місяців.

Нагадаємо, Фран Соль отримав травму в матчі 20-го туру УПЛ Десна – Динамо. Іспанець пошкодив плече та залишив поле наприкінці першого тайму.

"Операція пройшла вчора, як і планувалось. З сьогоднішнього дня я розпочинаю процес відновлення, щоб якомога швидше повернутись на поле. Не найкращий день народження, але вже сталося, як сталося. Дякую всім за підтримку. Вперед, Динамо, у футболі немає нічого неможливого", – написав Фран Соль в Instagram, натякнувши на віру в команду у матчі з Челсі.

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До слова, саме сьогодні нападник святкує свій День народження. Йому виповнилось 27 років.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами Соль пропустить мінімум 2 місяці та ризикує вже не зіграти у поточному сезоні. Іспанець перейшов у Динамо в січні з Віллем II та встиг забити 2 голи у складі "біло-синіх".