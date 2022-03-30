Харків'янки, які завершили першу частину чемпіонату на п'ятому місці своєї підгрупи, евакуювалися з України та перебувають у швейцарському Цюриху.

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Саме там тренування футболісток Першої Столиці на одному з полів штаб-квартири ФІФА відвідав легендарний 72-річний Арсен Венгер. Французький тренер зробив з українками спільне фото, яке розміщене в Instagram UAFWomen.

Нагадаємо, Венгер покинув лондонський Арсенал у 2018 році, а останнім часом працює у ФІФА.

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