Венгер відвідав тренування української команди у Швейцарії
19:45 - Читать на русском
Знаменитий француз завітав у розташування жіночої команди Перша Столиця.
Харків'янки, які завершили першу частину чемпіонату на п'ятому місці своєї підгрупи, евакуювалися з України та перебувають у швейцарському Цюриху.
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Саме там тренування футболісток Першої Столиці на одному з полів штаб-квартири ФІФА відвідав легендарний 72-річний Арсен Венгер. Французький тренер зробив з українками спільне фото, яке розміщене в Instagram UAFWomen.
Нагадаємо, Венгер покинув лондонський Арсенал у 2018 році, а останнім часом працює у ФІФА.
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