Венгер посетил тренировку украинской команды в Швейцарии
19:45 - Читати українською
Знаменитый француз пожаловал в расположение женской команды Первая Столица.
Харьковчанки, завершившие первую часть чемпионата на пятом месте своей подгруппы, эвакуировались из Украины и находятся в швейцарском Цюрихе.
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Там тренировку футболисток Первой Столицы на одном из полей штаб-квартиры ФИФА посетил легендарный 72-летний Арсен Венгер. Французский тренер сделал с украинками общее фото, размещенное в Instagram UAFWomen.
Напомним, Венгер покинул лондонский Арсенал в 2018 году, а в последнее время работает в ФИФА.
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