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Венесуельський нападник Уртадо ефектно обіграв суперника – претендент на фінт року

20:27 377 Читать на русском
Венесуельський нападник Уртадо ефектно обіграв суперника – претендент на фінт року
Хан Уртадо / соцмережі

Форвард Депортіво Тачіра Хан Уртадо здійснив фантастичний фінт проти свого суперника.

У матчі чемпіонату Венесуели Депортіво Тачіра – Депортіво Лара (3:1) форвард господарів Хуан Уртадо здійснив неймовірний фінт.

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Гравець прийняв м'яч на фланзі та підняв його вгору в стилі Роналдінью, після чого підіграв собі п'ятою.

Суперник не витримав та почав затримувати Уртадо, в результаті чого виникла невелика сутичка.

Теги
Відеоновини Депортіво Лара Депортіво Лара Хан Уртадо Хан Уртадо Депортіво Тачіра Світ
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