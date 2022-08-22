"Іноді футбол може бути лайном. Всього за 2 тижні Джіні став одним із нас завдяки своїм людським якостям (про футбольні ми вже знали). На жаль, у дуже нещасливому випадку він отримав важку травму, яка не дозволить йому грати довгий час.

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Але лайном іноді буває не тільки футбол, а й люди... Ті, хто поширив чутки про те, що такий чудовий хлопець, як Фелікс Афена-Г'ян, може нести відповідальність за те, що сталося – справжні покидьки. Давайте всі разом сьогодні ввечері зіграємо за Рому, за Вейналдума і за Фелікса", – написав Моурінью в Instagram.

Нагадаємо, Рома орендувала Вейналдума у ПСЖ на сезон 2022/23 і має право викупу гравця. Півзахисник зіграв за "вовків" тільки 1 офіційний матч і зламав ногу на тренуванні.

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