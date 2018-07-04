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КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Новини ЧС 2018

Вболівальники збірних Колумбії та Англії побились в московському метро

10:23 1135 Читать на русском
Вболівальники збірних Колумбії та Англії побились в московському метро
Вболівальники збірних Колумбії та Англії / Фото: Чемпіонат

Після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Колумбія – Англія сталась бійка у московському метро між фанатами цих збірних.

Під час поїздки в метро після матчу один з англійських уболівальників наступив на прапор збірної Колумбії, що стало причиною невеликої сутички між вболівальниками, в ході якої фанат англійської збірної розбив ніс колумбійцю.

Втихомирювати вболівальників довелось правоохоронцям, які затримали двох англійців", – передає Чемпіонат.

Нагадаємо, збірна Англії переграла Колумбію у серії пенальті та вийшла у чвертьфінал Мундіалю.

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ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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ЧС 2018 Колумбія - Англія
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