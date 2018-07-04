Вболівальники збірних Колумбії та Англії побились в московському метро

Після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Колумбія – Англія сталась бійка у московському метро між фанатами цих збірних.

Під час поїздки в метро після матчу один з англійських уболівальників наступив на прапор збірної Колумбії, що стало причиною невеликої сутички між вболівальниками, в ході якої фанат англійської збірної розбив ніс колумбійцю.

Втихомирювати вболівальників довелось правоохоронцям, які затримали двох англійців", – передає Чемпіонат.

Нагадаємо, збірна Англії переграла Колумбію у серії пенальті та вийшла у чвертьфінал Мундіалю.

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