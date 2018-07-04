Болельщики сборных Колумбии и Англии подрались в московском метро

После матча 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия произошла драка в московском метро между фанатами этих сборных.

Во время поездки в метро после матча один из английских болельщиков наступил на флаг сборной Колумбии, что стало причиной небольшой стычки между болельщиками, в ходе которой фанат английской сборной разбил нос колумбийцу.

Усмирять болельщиков пришлось правоохранителям, которые задержали двух англичан", – передает Чемпионат.

Напомним, сборная Англии обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Мундиаля.

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