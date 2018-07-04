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КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Болельщики сборных Колумбии и Англии подрались в московском метро

10:23 136 Читати українською
Болельщики сборных Колумбии и Англии подрались в московском метро
Болельщики сборных Колумбии и Англии / Фото: Чемпионат

После матча 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия произошла драка в московском метро между фанатами этих сборных.

Во время поездки в метро после матча один из английских болельщиков наступил на флаг сборной Колумбии, что стало причиной небольшой стычки между болельщиками, в ходе которой фанат английской сборной разбил нос колумбийцу.
Усмирять болельщиков пришлось правоохранителям, которые задержали двух англичан", – передает Чемпионат.

Напомним, сборная Англии обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Мундиаля.

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ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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ЧМ 2018 Колумбия - Англия
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