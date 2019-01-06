Вболівальник Блекпула видерся на автобус Арсенала на знак протесту – чоловіка затримала поліція

Прихильник Блекпула вирішив у дивний спосіб висловити протест керівництву "мандаринів".

Чоловік заліз на автобус, який повинен був привезти "канонірів" на стадіон, й не давав тому рушити з місця, інформує BBC.

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Арсеналу довелось змінювати транспортний засіб, щоб встигнути прибути на стадіон до початку поєдинку Кубка Англії.

Виявилось, що таким чином вболівальник намагався висловити протесту керівництву Блекпула. Чоловіка затримали поліцейські.

Нагадаємо, що матч між Блекпулом і Арсеналом завершився перемогою лондонців з рахунком 3:0.

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