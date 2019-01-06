toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК АНГЛІЇ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Вболівальник Блекпула видерся на автобус Арсенала на знак протесту – чоловіка затримала поліція

5 січня 23:40 70 Читать на русском
Вболівальник Блекпула видерся на автобус Арсенала на знак протесту – чоловіка затримала поліція
Унаї Емері / independent

Прихильник Блекпула вирішив у дивний спосіб висловити протест керівництву "мандаринів".

Чоловік заліз на автобус, який повинен був привезти "канонірів" на стадіон, й не давав тому рушити з місця, інформує BBC.

Кубок Англії: Арсенал розгромив Блекпул, Фабрегас не забив пенальті у прощальному матчі за Челсі

Арсеналу довелось змінювати транспортний засіб, щоб встигнути прибути на стадіон до початку поєдинку Кубка Англії.

Виявилось, що таким чином вболівальник намагався висловити протесту керівництву Блекпула. Чоловіка затримали поліцейські.

Нагадаємо, що матч між Блекпулом і Арсеналом завершився перемогою лондонців з рахунком 3:0.

Зінченко чекає шансу від Гвардіоли в Кубку Англії, супердуель переслідувачів Барселони: топ-5 матчів євровікенду

Теги
Англія Арсенал Арсенал Блекпул Блекпул
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
15
хв
Ейбар
13:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук