"Малоймовірно, що Шевченко очолить Польщу, на це є кілька причин. По-перше, його контракт із Дженоа продовжує діяти. Він отримує близько 2 млн євро. Польський футбольний союз пропонує набагато менше – 1-1,5 млн, тобто в грошах Андрій втратить багато.

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По-друге, приймати Польщу напередодні гри із досить сильною збірною Росії – ризик. Чи потрібно самому Шевченку після однієї авантюри одразу вплутуватися в іншу, теж питання. Мені важко уявити, що Андрій на таке погодиться, якщо він не матиме гарантій продовження роботи у збірній, навіть у разі невдачі у стикових матчах.

На мою думку, ймовірність призначення Шевченка на посаду головного тренера збірної Польщі відсотків 20, не більша. Андрій – розсудлива людина і зважить усі "за" та "проти" такого варіанту", – поділився Калініченко у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Шевченка називають головним претендентом на посаду наставника збірної Польщі, яка має назвати ім'я нового головного тренера 31 січня.

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