"Важко уявити, що Андрій на таке погодиться": Калініченко – про шанси Шевченка очолити збірну Польщі
Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко прокоментував інформацію про можливе призначення Андрія Шевченка на посаду наставника національної команди Польщі.
"Малоймовірно, що Шевченко очолить Польщу, на це є кілька причин. По-перше, його контракт із Дженоа продовжує діяти. Він отримує близько 2 млн євро. Польський футбольний союз пропонує набагато менше – 1-1,5 млн, тобто в грошах Андрій втратить багато.
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По-друге, приймати Польщу напередодні гри із досить сильною збірною Росії – ризик. Чи потрібно самому Шевченку після однієї авантюри одразу вплутуватися в іншу, теж питання. Мені важко уявити, що Андрій на таке погодиться, якщо він не матиме гарантій продовження роботи у збірній, навіть у разі невдачі у стикових матчах.
На мою думку, ймовірність призначення Шевченка на посаду головного тренера збірної Польщі відсотків 20, не більша. Андрій – розсудлива людина і зважить усі "за" та "проти" такого варіанту", – поділився Калініченко у коментарі meta-ratings.
Додамо, що Шевченка називають головним претендентом на посаду наставника збірної Польщі, яка має назвати ім'я нового головного тренера 31 січня.
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