"Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу, на это есть несколько причин. Во-первых, его контракт с Дженоа продолжает действовать. Он получает около 2 млн. евро. Польский футбольный союз предлагает гораздо меньше – 1-1,5 млн, то есть в деньгах Андрей потеряет многое.

Шевченко узнал имена потенциальных ассистентов в сборной Польши – один из них стал автором крупнейшего фиаско украинца

Во-вторых, принимать Польшу в преддверии игры с достаточно сильной сборной России – риск. Нужно ли самому Шевченко после одной авантюры сразу ввязываться в другую, тоже вопрос. Мне трудно представить, что Андрей на такое согласится, если у него не будет гарантий продолжения работы в сборной, даже в случае неудачи в стыковых матчах.

На мой взгляд, вероятность назначения Шевченко на должность главного тренера сборной Польши процентов 20, не больше. Андрей – здравомыслящий человек и взвесит все "за" и "против" такого варианта", – поделился Калиниченко в комментарии meta-ratings.

Добавим, что Шевченко называют главным претендентом на должность наставника сборной Польши, которая должна назвать имя нового главного тренера 31 января.

Шевченко став жертвою змови: із Дженоа його витіснив "сірий кардинал" – хто він такий?