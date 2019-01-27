Ващук пригадав найпам'ятніший матч за збірну України

Колишній гравець збірної України Владислав Ващук назвав найпам'ятніший матч у "жовто-синій" футболці.

"Найпам'ятніший поєдинок за збірну? Таких матчів було багато. Напевно, виділю гру проти збірної Швейцарії на чемпіонаті світу. Після нічиєї в основний час ми виграли у суперника по пенальті і пройшли далі. Після гри наша роздягальня стояла на вухах! Щастю не було меж.

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У складі збірної було досить цікавих і захоплюючих матчів. Можна ще згадати матчі з іншими грандами – Іспанією, Німеччиною", – цитує Ващука Команда 1.

44-річний Ващук виступав за національну команду в 1996-2007 роках. За цей час екс-захисник провів 63 матчі у "жовто-синій" футболці, та навіть зміг відзначитись голом.

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