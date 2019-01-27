Ващук вспомнил самый памятный матч за сборную Украины

Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук назвал самый памятный матч в "желто-синей" футболке.

"Самый памятный поединок за сборную? Таких матчей было много. Наверное, выделю игру против сборной Швейцарии на чемпионате мира. После ничьи в основное время мы выиграли у соперника по пенальти и прошли дальше. После игры наша раздевалка стояла на ушах! Счастью не было границ.

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В составе сборной было достаточно интересных и захватывающих матчей. Можно еще вспомнить матчи с другими грандами – Испанией, Германией", – цитирует Ващука Команда 1.

44-летний Ващук выступал за национальную команду в 1996-2007 годах. За это время экс-защитник провел 63 матча в "желто-синей" футболке, и даже смог отличиться голом.

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