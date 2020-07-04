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Варді став першим гравцем Лестера, який забив 100 голів у АПЛ

4 липня 22:47 - Читать на русском
Варді став першим гравцем Лестера, який забив 100 голів у АПЛ
Джеймі Варді / Getty images

Нападнику Лестера Джеймі Варді вдалося підкорити вражаюче досягнення у матчі 33-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (3:0).

Форвард відзначився дублем у звітній зустрічі. Перший м'яч Варді став для 33-річного англійця 100-м в рамках АПЛ. Варді – перший гравець в історії Лестера, кому підкорилося це досягнення.

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Варто відзначити, що Джеймі дебютував в АПЛ у віці 27 років і 232 днів. З інших футболістів, які забили 100 голів в АПЛ, старшим на момент свого дебюту в лізі був тільки Іан Райт (28 років і 286 днів).

До слова, у нинішньому сезоні Варді зіграв за Лестер у чемпіонаті Англії 20 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 4 асисти. Наразі саме лідер "лисів" очолює бомбардирські перегони в АПЛ.

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