"Кормилец" поплакал за родную Волноваху, но расторгать контракт с москвичами не спешит.

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"Ваня Ордец, ты же нормальный парень. Украинец. Все понимаешь. Постишь о Волновахе. А сам все еще на контракте в стране, которая убивает украинцев. Ваня, что у тебя в голове?" – написал Левченко в Twitter, прикрепив символическую картинку о "пиках точеных или х*ях др*ченых".

Напомним, некоторые кормильцы (Воронин, Ракицкий и другие) таки "прозрели" и уже разорвали контракты с оккупантскими клубами.

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