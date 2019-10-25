Ван Персі розкритикував Емері за провальну роботу з гравцями Арсенала

Колишній форвард Арсенала Робін ван Персі має чимало претензій до головного тренера "канонірів" Унаї Емері.

"Не думаю, що під керівництвом Емері Арсенал став кращим. Вважаю, що Емері не спілкується зі своїми гравцями. Їхня гра під час стандартів залишилася слабкою.

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Ця проблема була в Арсеналі і тоді, коли я виступав там. Команда втрачає 12-15 очок за сезон. Це повинно припинитися, якщо вони розраховують поборотися за перше місце. Потрібно розібратися з цим.

Я працював з Арсеном Венегром, Луї ван Галом і Алексом Фергюсоном. Було зрозуміло, що вони намагаються зробити. На минулому тижні мені надіслали відео, на якому Емері щось пояснював. Я його не зрозумів. Тренер повинен все чітко говорити своїм гравцям", – наводить слова ван Персі Daily Mail.

Нагадаємо, що в останньому турі АПЛ Арсенал зазнав несподіваної поразки від новачка елітного дивізіону – Шеффілд Юнайтед.

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