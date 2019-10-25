Ван Перси раскритиковал Эмери за провальную работу с игроками Арсенала

Бывший форвард Арсенала Робин ван Перси имеет немало претензий к главному тренеру "канониров" Унаи Эмери.

"Не думаю, что под руководством Эмери Арсенал стал лучше. Считаю, что Эмери не общается со своими игроками. Их игра при стандартах осталась слабой.

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Эта проблема была в Арсенале и тогда, когда я выступал там. Команда теряет 12-15 очков за сезон. Это должно прекратиться, если они рассчитывают побороться за первое место. Нужно разобраться с этим.

Я работал с Арсеном Венегром, Луи ван Галом и Алексом Фергюсоном. Было понятно, что они пытаются сделать. На прошлой неделе мне прислали видео на котором Эмери что-то объяснял. Я его не понял. Тренер должен все четко говорить своим игрокам", – приводит слова ван Перси Daily Mail.

Напомним, что в последнем туре АПЛ Арсенал потерпел неожиданное поражение от новичка элитного дивизиона – Шеффилд Юнайтед.

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