"Гравцям завжди цікаво грати такі матчі, як матч з Тоттенхемом. Зараз це пов’язано з благодійністю на підтримку України, і це вдалий момент, щоб продовжувати нагадувати світу про ситуацію в Україні. Я вважаю, що нашою основною метою було дати досвід гравцям.

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Звісно, ми розраховували на більшу кількість футболістів, Бондар і Судаков вибули зі складу через травми. Цього ми не передбачили. Зараз ситуація склалася так, а рішення про участь у цьому міжнародному матчі було ухвалене раніше, щоб привернути увагу до нинішніх подій в Україні та щоб гравці отримали цей досвід", – цитує ван Леувена клубна прес-служба "гірників".

Нагадаємо, 6 серпня у Лондоні відбудеться благодійний поєдинок на підтримку України, в якому зійдуться Тоттенхем і Шахтар. Гра запланована на стадіоні "шпор" – Тоттенхем Стедіум, і стартує о 16:00 за київським часом.

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