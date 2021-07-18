Капітан "Ораньє", який пропустив Євро-2020 через травму, відреагував на статтю у виданні Mirror, де стверджувалося, що він влаштував протест проти можливого повернення Луї ван Гала на посаду головного тренера національної команди.

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"Ця стаття – абсолютна брехня. Для журналіста немає речей важливіших, ніж говорити правду і не вигадувати. Вам повинно бути соромно, містер Маллоку (автор статті. – прим. ред.)", – написав ван Дейк в своєму Твіттері.

Нагадаємо, збірна Нідерландів на чемпіонаті Європи здобула перемогу у всіх трьох матчах групового етапу, але вилетіла на першій же стадії плей-офф, сенсаційно програвши в 1/8 фіналу Чехії (0:2). Після цього у відставку був відправлений Франк де Бур, який керував командою з минулого року.

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