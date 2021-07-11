Колишній наставник збірної Нідерландів, Манчестер Юнайтед та інших клубів Луї ван Гал може знову стати головним тренером "помаранчевих".

Збірна Нідерландів домовилась із ван Галом щодо майбутнього приходу фахівця до керма національної команди, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Контракт із новим головним тренером розрахований на 2 роки. Додамо, що ван Гал вже двічі очолював "ораньє": спочатку в 2000 році, але не вивів команду на ЧС-2002. Через 10 років фахівець знову став тренером збірної Нідерландів та привів її до бронзи на ЧС-2014.

Нагадаємо, "помаранчеві" звільнили Франка Де Бура після вильоту з Євро-2020 – нідерландці програли Чехії у 1/8 фіналу турніру.

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