Капитан "Оранье", который пропустил Евро-2020 из-за травмы, отреагировал на статью в издании Mirror, где утверждалось, что он организовал протест против возможного возвращения Луи ван Гала на пост главного тренера национальной команды.

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"Эта статья – абсолютная ложь. Для журналиста нет вещей более важных, чем говорить правду и не придумывать. Вам должно быть стыдно, мистер Маллок (автор статьи. – прим. ред.)", – написал ван Дейк в своем Твиттере.

Напомним, сборная Нидерландов на чемпионате Европы одержала победу во всех трех матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, который руководил командой с прошлого года.

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