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Ван Бастен: У Хорватії відмінний шанс виграти ЧС-2018

11:03 189 Читать на русском
Ван Бастен: У Хорватії відмінний шанс виграти ЧС-2018
Марко ван Бастен / Marca

Легендарний нападник збірної Нідерландів Марко ван Бастен розповів про шанси Хорватії виграти Мундіаль.

"За збірну Хорватії виступають якісні футболісти. Вони грають у багатьох чемпіонатах Європи, представляють відомі клуби, і взагалі це досвідчена команда.

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Модріч справжній лідер. Він веде гру команди. Якщо поглянути на історію – маленькі країни зі складнощами виграють трофеї. Проте зараз у Хорватії є відмінний шанс", – цитує ван Бастена прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, фінал Мундіалю між збірними Франції та Хорватії відбудеться завтра, 15 липня у Москві. Початок матчу о 18 годині.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

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Хорватія
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Хорватія Хорватія ЧС 2018 Марко ван Бастен Франція - Хорватія
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