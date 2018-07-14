Ван Бастен: У Хорватії відмінний шанс виграти ЧС-2018

Легендарний нападник збірної Нідерландів Марко ван Бастен розповів про шанси Хорватії виграти Мундіаль.

"За збірну Хорватії виступають якісні футболісти. Вони грають у багатьох чемпіонатах Європи, представляють відомі клуби, і взагалі це досвідчена команда.

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Модріч справжній лідер. Він веде гру команди. Якщо поглянути на історію – маленькі країни зі складнощами виграють трофеї. Проте зараз у Хорватії є відмінний шанс", – цитує ван Бастена прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, фінал Мундіалю між збірними Франції та Хорватії відбудеться завтра, 15 липня у Москві. Початок матчу о 18 годині.

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