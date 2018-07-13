Франція – Хорватія: "голкіперське прокляття Монако" – команду Даліча чекає непросте випробування

Вже 15 липня Франція та Хорватія у Москві визначать чемпіона світу-2018. "Футбол 24" розповідає, чому балканцям належить зламати неприємну традицію, якщо вони вперше у своїй історії хочуть стати найсильнішою командою планети.

15 липня в Росії відбудеться фінал чемпіонату світу-2018, у якому зіграють Франція та Хорватія. Балканці вперше у своїй історії вийшли у фінал Мундіалю, для французів це третє подібне досягнення. Поєдинок Франція – Хорватія відбудеться у Москві 15 липня о 17:00.

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Цікаво, що для завоювання титулу чемпіона світу Хорватії слід зламати цікаву неприємну статистику. Три останні фінали Кубка світу завершувались поразкою команд, голкіпери яких у різний час захищали кольори французького Монако, повідомляє ESPN.

Судіть самі:

ЧС-2006: фінал Франція – Італія (1:1, 5:4 по пен.)

У стартовому складі французів вийшов Фаб'єн Бартез, який грав за монегасків з 1995 по 2000 рік. Той матч завершився перемогою Італії в серії післяматчевих пенальті, а сам Бартез не зумів відбити жодного 11-метрового удару.

ЧС-2010: фінал Іспанія – Нідерланди (1:0)

На останніх хвилинах екстра-тайму перемогу Іспанії приніс гол Андреса Іньєсти. Легендарний тоді ще каталонець забив у ворота Маартена Стекеленбурга, який в сезоні 2014/15 захищав кольори Монако.

ЧС-2014: фінал Німеччина – Аргентина (1:0)

Німеччина вирвала перемогу у додатковий час. Голом відзначився Маріо Гьотце, а ворота збірної Аргентини захищав Серхіо Ромеро, який сезон 2013/14 провів якраз у складі монегасків.

ЧС-2018: фінал Хорватія – Франція

Практично напевне у воротах команди Златко Даліча вийде Даніель Субашич, який вже став героєм Мундіалю-2018. Голкіпер виграв дві поспіль серії пенальті – у Данії та Росії. Саме Субашич є одним із головних творців історичного успіху "картатих".

33-річний голкіпер виступає за Монако з 2012 року.

Своєрідне "голкіперське прокляття Монако" – прикре співпадіння чи закономірність? Дізнаємось вже у неділю, 15 липня.

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