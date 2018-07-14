Ван Бастен: У Хорватии отличный шанс выиграть ЧМ-2018

Легендарный нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен рассказал о шансах Хорватии выиграть Мундиаль.
"За сборную Хорватии выступают качественные футболисты. Они играют во многих чемпионатах Европы, представляют известные клубы, и вообще это опытная команда.
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Модрич настоящий лидер. Он ведет игру команды. Если взглянуть на историю - маленькие страны с трудом выигрывают трофеи. Однако сейчас у Хорватии есть отличный шанс", – цитирует ван Бастена пресс-служба ФИФА.
Напомним, финал Мундиаля между сборными Франции и Хорватии состоится завтра, 15 июня в Москве. Начало в 18 часов.
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