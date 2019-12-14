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Вальверде визнав, що Барселона не впоралася із тиском Реал Сосьєдада

20:38 183 Читать на русском
Вальверде визнав, що Барселона не впоралася із тиском Реал Сосьєдада
Ернесто Вальверде / ФК Барселона

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде поділився думками щодо поєдинку 17-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (2:2).

12’ Мікель Оярсабаль
62’ Александр Ісак
 
Антуан Грізманн 39’
Луїс Суарес 49’
12’ Мікель Оярсабаль
39’ Антуан Грізманн
49’ Луїс Суарес
62’ Александр Ісак

"У цьому матчі було все. Моментами вони діяли краще, моментами – ми. Якщо б гра тривала довше, як наслідок, могло трапитися що завгодно. Вважаю, матч вийшов хорошим.

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Ми не справлялися із їхнім тиском спочатку, але потім ми знайшли спосіб, як створювати їм незручності. Усе було в наших руках за рахунку 2:1 на нашу користь – ми діяли краще та створювали моменти. Гра була інтенсивною. Нам було важко здолати їхній натиск, і вони могли в будь-який момент нас підловити. У той же час опонент дуже ризикує, і це потрібно використовувати на свою користь.

Кожен тренер вважає по-своєму в залежності від очолюваної команди. У випадку з їхнім пенальті я не знаю, що трапилося, мені здалося, що м'яч влучив супернику в руку. Щодо епізоду з Піке, то мені потрібно його переглянути. Чи переглядав його четвертий арбітр, не знаю", – цитує Вальверде Marca.

Відзначимо, що голів Антуана Грізманна та Луїса Суареса виявилося замало для перемоги в Сан-Себастьяні. Через втрату очок на Аноеті "блаугранас" можуть підійти до Ель Класіко наступного тижня у ролі команди, що наздоганяє.

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Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Реал Сосьєдад - Барселона Барселона Барселона
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