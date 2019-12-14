Вальверде визнав, що Барселона не впоралася із тиском Реал Сосьєдада

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде поділився думками щодо поєдинку 17-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (2:2).

"У цьому матчі було все. Моментами вони діяли краще, моментами – ми. Якщо б гра тривала довше, як наслідок, могло трапитися що завгодно. Вважаю, матч вийшов хорошим.

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Ми не справлялися із їхнім тиском спочатку, але потім ми знайшли спосіб, як створювати їм незручності. Усе було в наших руках за рахунку 2:1 на нашу користь – ми діяли краще та створювали моменти. Гра була інтенсивною. Нам було важко здолати їхній натиск, і вони могли в будь-який момент нас підловити. У той же час опонент дуже ризикує, і це потрібно використовувати на свою користь.

Кожен тренер вважає по-своєму в залежності від очолюваної команди. У випадку з їхнім пенальті я не знаю, що трапилося, мені здалося, що м'яч влучив супернику в руку. Щодо епізоду з Піке, то мені потрібно його переглянути. Чи переглядав його четвертий арбітр, не знаю", – цитує Вальверде Marca.

Відзначимо, що голів Антуана Грізманна та Луїса Суареса виявилося замало для перемоги в Сан-Себастьяні. Через втрату очок на Аноеті "блаугранас" можуть підійти до Ель Класіко наступного тижня у ролі команди, що наздоганяє.

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