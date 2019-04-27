Вальверде: Барселона зробить деякі зміни у матчі проти Леванте

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від майбутньої гри проти Леванте.

"Ми надаємо велику цінність титулу Ла Ліги, це те, що відзначає сезон. Так, є й інші трофеї, такі як Кубок Іспанії та Ліга чемпіонів, але вони більше залежать від конкретних моментів. Чемпіонат – це багато місяців конкуренції, потрібно вигравати вдома, на виїзді, це має велике значення.

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Можуть бути деякі зміни в матчі проти Леванте. Є чотири дні до матчу з Ліверпулем. Сьогоднішній матч проти Леванте може стати переможним для нас і допоможе нам у грі Ліги чемпіонів. Такі гравці, як Карлос Аленья, провели хорошу роботу і заслуговують на появу на полі. Сезон неможливо виграти з одинадцятьма гравцями", – сказав Вальверде в коментарі Marca.

Нагадаємо, Барселона сьогодні прийматиме вдома Леванте і має шанси оформити чемпіонство. Початок гри – о 21:45.

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