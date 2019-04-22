Вальверде: Ми можемо як зробити требл, так і залишитися без трофеїв

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вважає, що його команді ще немає чого святкувати.

"Для всіх важливо перемогти в Ла Лізі. Ми прекрасно граємо, і люди зовні вважають, що все дуже просто. Ми хочемо виграти титул, але завтра потрібно перемогти Алавес. Ми граємо з командою, яка може потрапити в єврокубки. Наша мета – перемогти, а там подивимося.

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На початку сезону я міг уявити, що ми опинимося в такій ситуації. Завжди чекаєш, що все буде добре, а не сумно. Ми можемо як зробити требл, так і залишитися без трофеїв. Кожен матч – це фінал. Почекаємо до кінця і подивимося, як все закінчиться.

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Так, якщо дивитися на відрив, здається, що доля Ла Ліги вирішена. Але потрібна велика перемога, щоб все здавалося передбачуваним. Це нормально, що боротися доводиться до кінця. Сподіваюся, що ми забезпечимо собі відрив, як минулого року. Поки немає приводу святкувати", – цитує Вальверде Marca.