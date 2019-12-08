toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Вальверде: У матчі з Мальоркою Мессі відсвяткував свій "Золотий м'яч"

11:17 183 Читать на русском
Вальверде: У матчі з Мальоркою Мессі відсвяткував свій "Золотий м'яч"
Ернесто Вальверде та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від матчу 16-го туру Ла Ліги проти Мальорки (5:2), де Ліонель Мессі зумів відзначитись хет-триком.

7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
84’ Ліонель Мессі
 
Анте Будімір 36’
Анте Будімір 65’
7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
36’ Анте Будімір
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
65’ Анте Будімір
84’ Ліонель Мессі

"Сезон йде, вже близький екватор. Приємно, коли команда на хорошому ходу. Протягом сезону у нас були важкі періоди. У перший місяць ми ледь могли розраховувати на наших форвардів, їм доводилося набирати форму на ходу.

Мессі побив рекорд Роналду за кількістю хет-триків у Ла Лізі

Хет-трик Мессі? Дуже добре таким чином відсвяткувати отримання "Золотого м'яча". Це як демонстрація того, чому він отримав цю нагороду", – цитує Вальверде AS.

Барселона продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками.

Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Барселона - Мальорка Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Золотий м'яч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
49
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук