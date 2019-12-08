Вальверде: У матчі з Мальоркою Мессі відсвяткував свій "Золотий м'яч"

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від матчу 16-го туру Ла Ліги проти Мальорки (5:2), де Ліонель Мессі зумів відзначитись хет-триком.

"Сезон йде, вже близький екватор. Приємно, коли команда на хорошому ходу. Протягом сезону у нас були важкі періоди. У перший місяць ми ледь могли розраховувати на наших форвардів, їм доводилося набирати форму на ходу.

Мессі побив рекорд Роналду за кількістю хет-триків у Ла Лізі

Хет-трик Мессі? Дуже добре таким чином відсвяткувати отримання "Золотого м'яча". Це як демонстрація того, чому він отримав цю нагороду", – цитує Вальверде AS.

Барселона продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками.

Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса